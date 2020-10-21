РИАМО - 21 окт. В Московской области увеличились мощности производства средств индивидуальной защиты с 600 тысяч до 4,24 миллиона штук в день, число производителей выросло с 6 до 18, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По данным на 19 октября, фактический объем производства составил более 2,5 миллионов масок в сутки.

«Пять подмосковных предприятий воспользовались специальной региональной программой субсидирования приобретения оборудования для производства масок. Объем госфинансирования превысил 41 миллион рублей. Программа способствовала росту производства масок, позволила создать резерв для увеличения объема выпуска продукции, а также снизить ее стоимость», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что стоимость масок у региональных производителей снизилась до 4,62 рубля за штуку.

Кроме того, по словам Зиновьевой, в Московской области за последние пять месяцев появились производства респираторов, защитных костюмов для работы с зараженными коронавирусной инфекцией, а также защитных комбинезонов, не предназначенных для работы с зараженными Covid-19. Ранее такая продукция в Подмосковье не выпускалась.

Также благодаря новым производителям на 160% увеличилась мощность выпуска бахил.

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21 ОКТЯБРЯ

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