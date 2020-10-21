РИАМО – 21 окт. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с Филиппом Киркоровым и Татьяной Тарасовой со съемок «Ледникового периода», сообщает Газета.ru.

«Скажу вам честно, нелегкая эта работа — сидеть и судить чемпионов. В чем Филипп Бедросович сегодня убедился», — написала Навка.

Тот день чемпионка назвала чудесным.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление чемпионки Европы, двукратной чемпионки России в танцах на льду Яны Хохловой и актера Вячеслава Чепурченко в шоу «Ледниковый период».