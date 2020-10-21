РИАМО - 21 окт. Московское областное УФАС России внесло в реестр недобросоветсных поставщиков сведения в отношении ООО «Басселтон», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Сведения в отношении компании были представлены в УФАС РФ по Московской области муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №8».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)», - говорится в сообщении.

В итоге учреждение расторгло контракт с компанией в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии антимонопольного ведомства компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении дела, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Басселтон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.