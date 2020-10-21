РИАМО - 21 окт. Комитеты регионального парламента проанализировали поправки к Конституции РФ и сформировали первый пакет поправок для актуализации законодательства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Пакет включает в себя 13 законопроектов и 4 постановления.

«Большая часть изменений коснется вопросов государственной службы, законодательства о выборах. Некоторые из документов будут вынесены уже на ближайшие заседания Мособлдумы», - рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что работа будет продолжена. В дальнейшем будут определенны новые изменения, которые нужно будет внести в региональное законодательство.