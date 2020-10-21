РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В среду культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, горожанам проведут мастер-класс по оригами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 «Животные из Красной книги» проведут обзор книг. В 13:00 «Лети мой журавлик» – мастер-класс по оригами», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.