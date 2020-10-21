РИАМО - 21 окт. Поезда ЦППК некоторых направлений переходят на зимнее расписание с 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Корректировки затронут графики движения поездов Горьковского, Казанского, Киевского, Савеловского и Павелецкого направлений.

«Из расписания выведут 16 поездов, изменится время отправления некоторых пригородных поездов и их режим остановок», - говорится в сообщении.

На Павелецком направлении изменится маршрут следования двух поездов. Еще у двух изменят периодичность курсирования, и один отменят. На Савеловском направлении отменяют два поезда выходного дня.

На Киевском направлении поменяют периодичность курсирования пяти поездов и отменят еще пять. Также изменится маршрут следования одного поезда.