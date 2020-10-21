РИАМО - 21 окт. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя Труда, сообщает Газета.ru.

«Звание присвоено артисту с формулировкой «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», — отмечается в материале.

В среду Михалкову исполнилось 75 лет.

За свою карьеру режиссера он снял такие фильмы, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба Любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник».