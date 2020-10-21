РИАМО - 21 окт. Хирурги клиники факультетской хирургии имени Бурденко Сеченовского университета во главе с директором Романом Комаровым провели уникальную операцию на сердце 54-летней женщине, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Врачи удалили саркому легочного ствола и выходного отдела правого желудочка. Операция была очень сложной, но закончилась успешно. Сейчас женщина идет на поправку.

«Сложность этой операции заключалась в том, что опухоль нужно было из сердца в пределах здоровых тканей удалить. Поэтому пришлось удалить часть правого желудочка и легочный ствол, и поставить вместо него гомографт – донорский легочный орган от умершего человека. До этого в нашей стране при саркомах легочного ствола, по нашим сведениям, не ставилось бифуркационных гомографтов», – отметил Комаров.

Операция шла шесть часов. Это уже была повторная операция, которая закончилась без последствий для организма.

Гомографт – это полностью органический человеческий имплант, который не вызывает отторжения. Он позволит женщине вести полноценную жизнь без принятия дополнительных медикаментов. Женщина переведена из реанимации в палату и в данный момент готовится к выписке.