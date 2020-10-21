РИАМО - 21 окт. В России семьи с детьми младше трех лет смогут претендовать на социальную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении для выплаты пособий 4,3 миллиарда рублей.

«Согласно постановлению средства будут направлены на выплаты семьям с детьми не старше трех лет. На пособие могут рассчитывать семьи с доходом на одного человека меньше МРОТ», — отмечается в материале.

Кроме того, выплаты на детей получат семьи, в которых не менее трех детей.​