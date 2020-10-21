РИАМО - 21 окт. За последние сутки в столице выявили 4389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1215 человек с Covid-19 госпитализировали, сообщает московский оперштаб.

Кроме того, в настоящий момент 383 коронавирусных пациента находятся на ИВЛ.

«8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Рост новых случаев коронавируса начался в Москве в конце сентября. Власти столицы перевели школьников с 6 по 11 классы на дистанционное обучение, не менее 30% сотрудников московских компаний должны были перейти на удаленку, а гражданам старше 65 лет порекомендовали соблюдать самоизоляцию.

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.