РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») разработает малотравматичные патроны с цветными пулями для сотрудников силовых ведомств, сообщается на сайте предприятия.

Планируемый к разработке маркерный пистолетный комплекс предназначен для тренировки по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников различных силовых ведомств, а также для развлекательно-соревновательных стрельб гражданских лиц.

«ЦНИИТОЧМАШ в рамках инициативной опытно-конструкторской работы (ОКР) планирует создать новый тренировочный маркерный патрон для нового учебно-тренировочного самозарядного маркерного пистолета в составе маркерного комплекса. Длина патрона и диаметр фланца гильзы должны быть унифицированы с боевым пистолетным патроном 9 миллиметров Lager, а также с 9 на 19 миллиметровым маркирующим патроном Simunition FX (Канада)», - говорится в сообщении.

В техзадании на выполнение ОКР «Маркер» максимальная дальность срабатывания пули с эффектом окрашивания места попадания составляет 10 метров. Минимальная допустимая дальность ведения стрельбы – 2 метра. При этом пули не будут причинять тяжкого вреда здоровью человеку при условии обязательной защиты наиболее травмируемых частей тела и болевых точек и будут содержать маркирующий состав красного, синего или желтого цветов, а следы от него должны удаляться обычными моющими средствами.

Планируемый к разработке новый пистолет в составе маркерного комплекса будет являться продолжением уже разработанной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский девятимиллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (ОКР «Удав»). Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Его ресурс работы составит не менее двух тысяч выстрелов. Температурный режим – от минус 5 градусов до плюс 30 градусов.

У ЦНИИТОЧМАШ уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. В институте изготавливают учебно-практический патрон с пулей, содержащей маркирующую рецептуру для штатного оружия – пистолета Ярыгина, наносящий видимую метку при взаимодействии пули с преградой. Патрон предназначен для проведения практических занятий по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников спецподразделений с применением штатного оружия.