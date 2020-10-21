РИАМО - 21 окт. Полицейские в Орехово-Зуеве задержали подозреваемые в краже автомобиля и в покушении на сбыт наркотических средств, о краже заявил местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники уголовного розыска <...> задержали двоих ранее судимых мужчин в возрасте 47 и 48 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время обыска по месту временного проживания злоумышленников обнаружены и изъяты похищенная машина, полимерные пакеты с веществом светлого цвета и канистры, в которых находилось около 900 литров прекурсоров. Автомобиль вернули владельцу.

Химическое исследование показало, что порошок является мефедроном общей массой более 6 килограммов.

Следователи возбудили уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.