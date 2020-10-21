РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска проверили объекты торговли и питания на соблюдение противоэпидемических мер, на ряде объектов выявили нарушения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудниками территориального управления 20 октября провели мониторинг объектов торговли и общественного питания. Обращали внимание на наличие социальной разметки, антисептических средств, масок, журнала учета температуры сотрудников.

«По итогам проверки по ряду объектов выявили нарушения. Руководителям указали на необходимость оперативного устранения выявленных недостатков. Также проверили наличие разрешений на размещение рекламных конструкций и вывесок и договоров на вывоз мусора», - говорится в сообщении.

Ряду предпринимателей указали на необходимость соблюдения чистоты на прилегающих к объектам территорий. Проверки продолжат проводить ежедневно.

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