РИАМО - 21 окт. За первый месяц проекта «Давай дружить!» пришло более 200 откликов от москвичей, которые хотят стать наставниками для детей-сирот, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект стартовал 15 сентября. Люди выразили готовность стать социальными волонтерами и постоянно уделять время детям-сиротам из центров содействия семейному воспитанию.

«Сейчас свыше 200 человек подали заявки на участие в проекте и проходят собеседования с психологами и обучение по специальной программе. Действительно, очень приятно осознавать и видеть, что в Москве так поддерживают нужные и добрые инициативы», - сказала Ракова.

Из всех откликнувшихся 90 человек настроены на долгосрочное наставничество. Они уже заполнили необходимые анкеты и начинают подготовку.

Еще 30 москвичей захотели стать социальными волонтерами. Остальные вызвались проводить для ребят различные мастер-классы и экскурсии, познавательные лекции и творческие занятия. Они будут проходить дистанционно из-за пандемии коронавируса.