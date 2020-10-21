РИАМО - 21 окт. На улице Салтыковской в столице появится стоянка для 4 автобусного парка Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В Москве разрешили использовать участок земли площадью порядка 3 гектаров для улично-дорожной сети с объектами обслуживания пассажиров и инфраструктурой.

«Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Юрьевичем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улице Салтыковская, владение 55», – говорится в сообщении.

Площадь объектов стоянки составит порядка 7,4 тысячи квадратных метров. Постройку включили в Адресную инвестпрограмму Москвы.