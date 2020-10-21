РИАМО - 21 окт. За минувшие сутки в столице выявили 4389 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 372 517 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

За сутки в Москве умерло 63 человека с Covid-19, выздоровели еще 2365 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 279 973, за все время пандемии в городе скончался 6121 пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса. При этом в 25,9% не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 317 летальных исходов, полностью выздоровели 10 952 человека.

Всего на сегодня в РФ зарегистрировано 1 447 335 случаев Covid-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 пациентов с коронавирусом.

При симптомах ОРВИ специалисты рекомендуют вызывать врача. Жители столицы также должны внимательно и ответственно соблюдать масочный режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.