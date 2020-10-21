РИАМО - 21 окт. В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отремонтировали балкон, с которого упал ребенок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Инцидент произошел 8 октября. Родители 1,5-годовалого мальчика хотели сделать застекленную лоджию на 3 этаже и снесли перила на балконе. Когда ребенок остался без присмотра, он сорвался вниз и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает. Власти Подмосковья узнали о происшествии через систему «Инцидент», которая позволила обнаружить в одном из Telegram-каналов эту новость.

«Если в доме есть что-то тревожное, угрожающее жизни, безопасности, управляющая компания обязана зажигать «красную лампочку». Понятно, что есть ответственность родителей, понятно, что это частная квартира, частное владение, но мы и здесь сможем оказать своевременную помощь, участие и не допустить вот таких случаев», - сказал Андрей Воробьев главе городского округа и руководителю ГЖИ во время обсуждения этого вопроса.

Он отметил, что это происшествие заставило властей региона задуматься о том, как работает управляющая компания.

В данной семье это уже не первый такой случай, ранее с балкона из-за недосмотра упал 4-летний ребенок. По факту случившегося ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.

«Администрация городского округа начала работу совместно с управляющими организациями по инвентаризации балконов и лоджий. Особое внимание уделим домам, возраст которых составляет более 25 лет. По всем выявленным случаям ненормативного состояния будем работать с собственниками и нанимателями жилья», - сказал глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.