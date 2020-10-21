РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В школе №25 все меры безопасности соблюдаются, завтраки для детей начальных классов тоже организованы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий в среду посетил с проверкой СОШ №25, которая находится на улице Воинов-интернационалистов, дом 7.

«Мы стремимся как можно чаще посещать школы. Основная задача, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, это строгое соблюдение всех мер безопасности. В этой школе здесь все отработано», - сказал глава.

По его словам, в школе завтраки для детей начальных классов тоже организованы.

«Мы стремимся реагировать на все предложения и обращения родителей, поэтому, если есть какие-то вопросы, родители смогут обратиться в администрацию города», - завершил глава.