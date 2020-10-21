РИАМО - 21 окт. В Москве поменяли график работы и местоположение точек мобильных пунктов вакцинации от гриппа, их переместили на более популярные локации после анализа динамики обращений горожан, сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Масштабная программа вакцинации против гриппа началась 1 сентября.

«Для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику», – сообщила Ракова.

Так, от станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука», от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» – к торговому центру «МЕГА Теплый стан», от метро «Площадь Ильича» – к торговому центру «Город».

Один из двух пунктов, находящихся у метро «Митино», переехал к торговому центру «Калейдоскоп» (недалеко от станции «Сходненская»).

Пункты вакцинации у метро «Царицыно» и «ВДНХ» стали работать ежедневно. Мобильный пункт вакцинации у станции метро «Петровско-Разумовская» ранее работал неделя через неделю, теперь – по понедельникам.

Подробнее узнать о месте и времени работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.

Чтобы сделать прививку от гриппа нужен паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр пациента и сделает прививку современными препаратами.