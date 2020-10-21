РИАМО - 21 окт. Подмосковное УФАС обратилось в суд о признании сделок по приобретению дополнительных торговых площадей торговой сети «Пятерочка» недействительными, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ходе проведенного мониторинга Московским областным УФАС России установлено, что торговой сетью «Пятерочка» в нарушение антимонопольного законодательства открыт новый магазин на территории городского округа Чехов Московской области.

«Управлением установлено, что в результате расширения присутствия магазинов торгового ритейла доля торговой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг») и его группы лиц Х5 Retail Group в границах городского округа Чехов Московской области превысила пороговое значение в 25 %, определенное частью 1 статьи 14 Законом о торговле», - говорится в сообщении.

Таким образом, Х5 Retail Group была не вправе совершать сделки, направленные на получение дополнительных площадей для осуществления торговой деятельности под единым коммерческим обозначением «Пятерочка» на территории городского округа.

Управление обратилось в суд о признании указанных сделок недействительными.