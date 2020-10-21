РИАМО - 21 окт. Московский государственный технический университет имени Баумана перешел на дистанционный формат обучения, это связано с выявлением у студентов и преподавателей Covid-19, передает Газета.ru.

Ранее в Роспотребнадзор поступили жалобы на отсутствие контроля со стороны руководства вуза за соблюдением требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«В ходе проверки учебных корпусов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе не проводятся в полной мере ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления инфицированного в группе», - говорится в сообщении.

Итогом стало распространение Covid-19 в учебном заведении. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы дела будут направлены в суд.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.