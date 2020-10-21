РИАМО - 21 окт. Резкие перепады температуры в помещениях и возможное из-за них переохлаждение организма человека — фактор, который может снижать защиту от инфекций, в том числе от Covid-19, передает РИА Новости.
Важно ответственно подходить к соблюдению температурного режима в помещениях, обеспечить исправность и эффективность работы отопительных систем, а также иного оборудования и нагревательных приборов.
В игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23 градусов, в спальных детских садов — 19-20 градусов, в классах школ — 18-24 градуса. Также нормой для палат лечебно-профилактических учреждений является 20-26 градусов.
Норматив в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлен на уровне в 20-22 градуса.
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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21 ОКТЯБРЯ
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