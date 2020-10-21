РИАМО - 21 окт. Резкие перепады температуры в помещениях и возможное из-за них переохлаждение организма человека — фактор, который может снижать защиту от инфекций, в том числе от Covid-19, передает РИА Новости.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям», — говорится в сообщении.

Важно ответственно подходить к соблюдению температурного режима в помещениях, обеспечить исправность и эффективность работы отопительных систем, а также иного оборудования и нагревательных приборов.

В игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23 градусов, в спальных детских садов — 19-20 градусов, в классах школ — 18-24 градуса. Также нормой для палат лечебно-профилактических учреждений является 20-26 градусов.

Норматив в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлен на уровне в 20-22 градуса.​

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.