РИАМО - 21 окт. На форуме «Открытые инновации» столичное правительство подписало несколько важных соглашений, которые направлены на поддержку технологичного бизнеса, развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Теперь у властей города есть договоренности с крупными вузами, которые предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодого поколения.

«Партнерами столицы по этому направлению стали Российский государственный университет имени А.Н Косыгина, Российский университет дружбы народов и Московский городской педагогический университет», - говорится в сообщении.

Также подписан пакет документов, касающихся программы «Московский акселератор», которая направлена на развитие и масштабирование стартапов. Для расширения образовательной и экспертной базы было заключено соглашение с «Национальной инжиниринговой корпорацией» и научно-техническим центром «Трубной металлургической компании» (НТЦ ТМК).

«Московский акселератор» готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы», — отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она пояснила, что к городской программе «Московский акселератор» присоединяются не только стартапы, но и крупные компании, которые готовы рассказать о своем опыте молодым бизнесменам, а еще заинтересованы в поиске сотрудников и новых идеях.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, сотрудничество с крупными компаниями поможет молодым предприятиям изучить и проанализировать подходы бизнеса к разработке и внедрению новых продуктовых IT-решений.

Еще агентство инноваций столицы и Московская торгово-промышленная палата подписали соглашение, в рамках которого будут делать совместные проекты по стимулированию инновационной деятельности в мегаполисе.

«Мы, конечно, заинтересованы в развитии предлагаемой Агентством инноваций Москвы программы пилотного тестирования инноваций, открывающей уникальную возможность для малых и средних предпринимателей апробировать свои стартапы в условиях реальных производств и компаний», — подчеркнул президент МТПП Владимир Платонов.