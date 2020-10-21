РИАМО – 21 окт. По мнению экспертов, доля контрабандных смартфонов фирмы Apple в России составляет 10–13%, главными поставщикам нелегального товара в Россию являются сотрудники железнодорожных и авиакомпаний, пишет в среду газета «Известия».

«Госдепартамент США отозвал около 113 виз сотрудников «Аэрофлота», участвовавших в схеме контрабанды», - отмечается в публикации.

До недавнего времени объем нелегальных смартфонов Apple в стране составлял около 30%. Но в последние годы неофициальные каналы поставок товаров из-за рубежа сильно сократились.

Специалисты утверждают, что обмануть таможенного инспектора подложными документами невозможно. Поэтому контрабандистам приходиться прибегать к помощи людей, которые имею право путешествовать без досмотра. Чаще всего, серую продукцию можно увидеть в интернет-магазинах.

Кроме того, пользователи, купившие устройства, предназначенные для другого региона, могут столкнуться и с проблемами в сервисе.​