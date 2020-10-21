РИАМО - 21 окт. В Московском областном УФАС России вынесли постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «СтройЭнергоИнвест», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московское областное УФАС России признало ООО «СтройЭнергоИнвест» нарушившим <...> Федерального закона <...> «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

Принято решение о привлечении общества к административной ответственности.

Ранее в управлении возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ЭГС», ООО «СтройЭнергоИнвест» и ООО «МПС» в части заключения устного картельного соглашения. Их действия привели к поддержанию цен на электронных аукционах.

Торги проводили в МКУ «Центр закупок» Раменского округа. Разыгрывалось выполнение ремонта и обслуживание уличного освещения, модернизации блоков управления электроэнергии наружного уличного освещения в поселении Кузнецовское.