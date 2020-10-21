РИАМО - 21 окт. В Московской электронной школе (МЭШ) появилась виртуальная работа по предмету «Технология», которая в игровой форме знакомит учеников с различными механизмами и помогает разобраться в принципах механического взаимодействия объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Виртуальные лаборатории — уникальный формат образовательных материалов библиотеки «МЭШ», который помогает вовлечь школьников в предмет и тему», - говорится в сообщении.

Она позволяет расширить круг образовательных инструментов, а также мотивирует учеников самим осваивать программу.

Задачи в новой лаборатории основаны на тестах Беннета, которые помогают определить технические способности проходящего. Сложность головоломок не имеет никаких ограничений. Школьники могут собрать конструкцию по принципу домино, а также посмотреть на действие рычага. Кроме того, в лаборатории можно воссоздать и повторить многие опыты, основанные на принципе машины Голдберга.

Ученикам доступна библиотека объектов, в которую входят блоки, рычаги, шары, шестеренки и так далее. Некоторые группы объектов можно развернуть, а некоторые — настроить перед преминением.