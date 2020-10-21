РИАМО - 21 окт. В Москве выздоровели еще 2365 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2365 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279973», - рассказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия коронавируса врачи проводят специальные исследования.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Это должен быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Кроме того, за последние сутки в Москве умерли 63 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.