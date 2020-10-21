РИАМО - 21 окт. В Лобне задержали директора центра и педагога дополнительного образования, которых подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведших к смерти ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«20 октября 2020 года в городе Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался», - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия. В этом участвовали инженеры-взрывотехники.

По местам жительства подозреваемых провели обыски.