РИАМО - 21 окт. Новая функция появилась в приложении «Госуслуги Москвы», теперь пользователи могут записаться в офис «Мои документы» на любое время и в любое место, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Оформить предварительную запись можно в дороге, на даче или на учебе — достаточно иметь при себе мобильное устройство. Напоминаем: в центрах соблюдаются необходимые меры безопасности, в помещении действует масочно-перчаточный режим. Мы настоятельно просим посетителей придерживаться всех эпидемиологических норм», — сказала заместитель директора центров Госуслуг Москвы Татьяна Порецкова.

Оформить запись можно в разделе «Центры государственных услуг». Там необходимо выбрать категорию «Центры госуслуг». Дальше пользователь с помощью специального фильтра должен найти конкретный офис, который хочет посетить.

Когда пользователь кликнет на наиболее подходящий офис, на экране откроется вкладка с детальной информацией о центре. Тут указаны адрес филиала, номер телефона и график работы. Здесь же необходимо выбрать услугу, для получения которой нужно предварительно записаться. Если она доступна по предварительной онлайн-записи, отобразится кнопка «Записаться на прием».

Руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий Москвы Олег Филимонов добавил, что для москвичей созданы сотни электронных услуг и сервисов. Сейчас это не только удобно, но и безопасно.

«Это особенно важно в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавируса. Однако при оформлении и выдаче некоторых документов, например заграничного паспорта или свидетельства о рождении, необходим личный визит в центры госуслуг. В этом случае москвичи могут выбрать удобное время посещения и заранее записаться на прием к специалисту с помощью приложения «Госуслуги Москвы», - добавил Филимонов.