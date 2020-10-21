РИАМО - 21 окт. Ушел из жизни почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Синодального отдела по благотворительности Василия Рулинского.

Он был настоятелем восьми храмов, два из которых находятся в Московской области. Весной протоиерея Смирнова выписали из больницы после лечения от Covid-19.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - сказал Рулинский.

Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. В августе 1978 года поступил в Московскую духовную семинарию. Он закончил ее экстерном за два года. Через год поступил в Московскую духовную академию, которую закончил также экстерном за полтора года.

1 января 1991 года Смирнов стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. Он служил в ней до настоящего времени.

2 октября 2013 года его назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.