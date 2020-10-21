РИАМО - 21 окт. С 2010 года доходы бюджета Москвы выросли с 1,126 триллиона рублей до 2,361 триллиона рублей, за 10 лет они выросли в 2,3 раза, все это время показатели демонстрировали рост и показали незначительное снижение лишь однажды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На протяжении всего десятилетия доходы бюджета Москвы снижались только однажды — в 2013 году — и всего на полпроцента к предыдущему году. Все остальное время доходы росли, а с 2016 года их ежегодный рост превышал 10%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2013 году правительство Москвы приняло комплекс мер по мобилизации доходов бюджета: ввели патентную систему налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход и патенты для мигрантов.

Кроме того, Москва одной из первых перешла к налогообложению по кадастровой стоимости коммерческой недвижимости и недвижимости физических лиц. Кроме того, всю информацию в базах данных налоговых органов и Росреестра регулярно проверяют и исправляют ошибки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что за 10 лет изменения произошли в структуре доходной части городского бюджета. Столичное правительство создает благоприятную инвестиционную среду, модернизирует промышленность, поддерживает малый и средний бизнес.

«Устойчивость доходной базы Москвы обеспечена высокой отраслевой диверсификацией экономики. В бюджете столицы сегодня нет бюджетообразующих отраслей. Основной объем поступлений распределен между различными сферами и субъектами экономики города», —добавила Зяббарова.

За 10 лет вклад нефтегазовой отрасли в бюджет столицы сократился в три раза. За счет поступлений от несырьевого сектора, который формируется 94% доходов московской казны.