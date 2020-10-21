РИАМО - 21 окт. Центр «Российская кластерная обсерватория» составил рейтинг инновационной привлекательности среди различных городов мира, в списке фигурируют 36 городов из разных стран, Москва занимает восьмую строчку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы постоянно находимся в состоянии жесткой борьбы за привлечение талантов с другими мегаполисами мира. Для нас как для столицы России важно не только привлекать специалистов из зарубежных городов, но и быть тем форпостом, который позволит талантливым ребятам не уезжать в другие страны, а реализовывать себя здесь, в Москве», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для составления рейтинга авторы проанализировали различные сферы деятельности в городах-участниках: от уровня развития городской среды до технологий и инноваций в креативной сфере в крупнейших мегаполисах мира. Так, по одному из направлений – цифровое развитие – Москва оказалась на первом месте.

«Речь идет не только о точках Wi-Fi: это и технопарки, и крупнейший в мире инновационный кластер, который объединяет на своей цифровой платформе свыше 17 тысяч инновационных предприятий», — отметил директор центра «Российская кластерная обсерватория» ВШЭ Евгений Куценко.

Кроме того, авторы исследования хорошо оценили и развитие городских технопарков, которых в Москве 36. Они размещают более 2 тысяч арендаторов, предоставляют около 60 тысяч рабочих мест. В этом году в столице появился первый креативный технопарк. Он находится на базе центра дизайна Artplay.