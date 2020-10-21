РИАМО – 21 окт. По мнению доктора-вирусолога Анатолия Альтштейна, вакцина от коронавируса может быть бесполезна для некоторых категорий людей, сообщает ura.ru.

Так, у пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — рассказал Альтштейн.

11 августа этого года в России зарегистрировали первую отечественную вакцину «Спутник V». Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Позже появилась и вторая вакцина отечественного производства - «Вектор». ​

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21 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.