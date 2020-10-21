РИАМО - 21 окт. Столичный портал поставщиков получил своего чат-бота, который поможет ориентироваться на сайте и способен находить всю необходимую информацию, в его базу заложены более 400 статей о работе портала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие интернет-пользователи сегодня предпочитают использование чатов общению по телефону. Для их удобства на портале поставщиков запущен чат-бот. Он работает круглосуточно и мгновенно ищет информацию по наиболее распространенным вопросам — от регистрации на сайте до заключения контракта с заказчиком», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чат-бот способен ответить на самые важные для предпринимателей вопросы. Например, он расскажет, как стать участником городских закупок, как проходит подписание оферты, как внести свою продукцию в каталог портала.

Для того, чтобы открыть чат-бота, необходимо кликнуть по круглому значку красного цвета в углу экрана. После этого на экране появится диалоговое окно, в котором пользователь сможет задать интересующий вопрос.

Если в базу данных еще не занесен ответ на вопрос, то к диалогу подключится оператор техподдержки. Электронный помощник применяет технологию искусственного интеллекта. Он может изучать и использовать ответы операторов для формирования собственных. Чем чаще они будут обращаться к роботу, тем больше он будет знать.

Предполагается, что в скором времени виртуальный помощник сможет самостоятельно принимать около 30% обращений.