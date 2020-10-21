РИАМО - 21 окт. В Москве свыше 80 молодых специалистов смогли трудоустроиться по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ), работодатели пригласили к себе победителей и наиболее способных финалистов в каждой из 50 номинаций, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, экзамен прошел успешно. И теоретическая, и практическая часть проводились онлайн. Многим так было даже удобнее. По сравнению с предыдущим годом количество участников увеличилось в два раза. Продолжает расти и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. На этот раз приглашения от них получили больше 80 студентов», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Крупные компании и правительство столицы предложили самым перспективным участника ДКЭ работу или оплачиваемую стажировку. Партнеров экзамена интересовали те, кто учится по специальностям «менеджер проектов», «аудитор», «менеджер по подбору персонала», «специалист по логистике» и «программист».

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, на участие в экзамене зарегистрировалось рекордное количество человек — свыше 12 тысяч.

«Всего с тестированием на первом этапе и практическими заданиями на втором успешно справились 282 человека», — добавил Фурсин.

Награждение победителей экзамена прошло в дистанционной форме. К прямому эфиру присоединились порядка 6,5 тысячи человек. Во время мероприятия победители могли пообщаться с партнерами проекта и потенциальными работодателями.

Участие в ДКЭ приняли студенты 371 вуза. Это не только вузы Москвы, но и Краснодарского края, Адыгеи, Башкирии и других регионов России. Также участие приняли представители Казахстана, США, Франции, Чехии, Китая и Великобритании.

Весь экзамен проходил в формате онлайн. Первым этапом стало тестирование, которое проходило с 20 марта по 26 июня. Второй этап — решение практических кейсов. Его провели с 1 по 31 июля.