РИАМО - 21 окт. За минувшие сутки в Москве умерли 63 пациента с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача, говорится в сообщении оперштаба столицы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в столице скончался 6121 пациент с коронавирусом.

Рост новых случаев заражения коронавирусом начался в столице в конце сентября. Чтобы замедлить его рост школьников с 6-11 классы перевели на удаленку, а треть работников столичных компаний обязали перевести на удаленку.

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21 ОКТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.