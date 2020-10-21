РИАМО - 21 окт. В Москве и Подмосковье в среду во второй половине дня пройдет снег и дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Сегодня 21 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя», - говорится в сообщении.



В дневное время в Москве температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до 5 градусов, а в Московской области - от 1 до 6 градусов тепла.



Ветер западного, юго-западного направлений разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом останется в пределах климатических значений, а содержание кислорода будет понижено.