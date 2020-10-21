РИАМО - 21 окт. Территории возле 11 московских поликлиник, в которых подходят к концу работы по капремонту, благоустроят по единому стандарту, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы начались, их планируют закончить до конца текущего года. До начала работы территории около медучреждений находились в неудовлетворительном состоянии. Там пешеходные маршруты были совмещены с дорожными проездами, не было обозначения пешеходных переходов, освещения, навигации и места для отдыха.

«Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках «Нового московского стандарта поликлиник», но и прилегающие территории, пространства около всех поликлиник благоустроят в единой стилистике», - сказал Бирюков.

По его словам, при благоустройстве пешеходные и транспортные потоки около поликлиник будут разделены. Рядом с медучреждениями появятся скамейки для отдыха, детские площадки.

Он добавил, что данные территории адаптируют под нужды маломобильных жителей города. А также на некоторых территориях появятся навесы для парковки велосипедов и колясок, парковки.

Заммэра отметил, что в рамках работ по благоустройству все воздушные кабельные линии будут убраны под землю, это позволит улучшить визуальный облик пространства. Также у поликлиник установят 158 опор с энергоэффективными фонарями.

По его словам, территории столичных поликлиник озеленят. Растения там высадят гипоаллергенные. Всего появятся 257 деревьев и 885 кустарников.