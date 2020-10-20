РИАМО - 20 окт. Во вторник утром 152 пассажира с повышенной температурой пытались воспользоваться общественным транспортом Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Наибольшее число пассажиров с температурой было выявлено на автостанции в Коломне и станции Голутвин (8 человек), в Орехово-Зуеве (5 человек)», - говорится в сообщении.
Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах и автостанциях Мострансавто, 10 железнодорожных станциях.
Специалисты советуют оставаться дома при недомогании и не пользоваться общественным транспортом.
Ранее рейды по общественным местам Подмосковья, проводимые в целях сокращения распространения Covid-19, помогли выявить с начала месяца 2967 нарушителей масочного режима и 1788 случаев пренебрежения социальной дистанцией.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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