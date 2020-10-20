РИАМО - 20 окт. В Московской области можно будет самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки», специально для активных граждан региона запустили в приложении новую функцию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Данную функцию интегрировали с дополненной реальностью. Чтобы оставить жалобу на объект, достаточно навести на него камеру телефона. Если информации об объекте нет, то система предложит оставить обращение на портале «Добродел». Заявка автоматически поступит в Главгосстройнадзор и инспекторский состав оперативно отреагирует.

«Самовольное строительство создает в Московской области негативный фон, поэтому мы держим этот вопрос на особом контроле. Отмечу, что перед Главгосстройнадзором не стоит задачи провести зачистку и снести данные объекты. Мы разбираемся в каждой ситуации и работаем в рамках законодательства. Там, где возможно привести объект в соответствие, даем застройщику такую возможность и всячески ему помогаем, так как новые объекты – это дополнительные налоги в бюджет Московской области», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что для тех, кто нарушает закон и не хочет работать честно, применяются самые жесткие меры, так как безопасность жителей на первом месте.

Всего с начала 2020 года Главгосстройнадзор выявил 480 самостроев на территории региона.