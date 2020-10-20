РИАМО - 20 окт. С начала года в государственных ветеринарных клиниках Московской области диагностировано более 3650 случаев заболевания собак пироплазмозом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Пироплазмоз вызывается кровепаразитами, переносчиками которых являются клещи. Паразитируют они в эритроцитах крови животного. Паразиты и продукты их жизнедеятельности оказывают сильное токсическое воздействие на организм собаки.

«Сезонность заболевания выпадает на весну и осень. Осенняя волна заболеваемости приходится в основном на сентябрь-октябрь, до наступления отрицательных температур. Однако регистрируют случаи заболевания пироплазмозом и в новогодние праздники», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Первыми признаками заболевания у собаки являются повышение температуры тела, изменение цвета мочи и снижение активности.

Важно начать лечение на ранних стадиях болезни. Тогда угрожающие симптомы проходят уже в первые 1-2 дня. В запущенных случаях лечение осложнений затягивается на 5-20 дней и, к сожалению, не всегда приводит к выздоровлению.

Исследование на пироплазмоз проводится в условиях клиники. Для этого с внутренней стороны уха собаки проводят забор образца капиллярной крови, которую наносят на предметное стекло, формируют и окрашивают мазок, изучают готовый препарат при помощи микроскопа.

Для защиты своих питомцев от заболевания ветеринарные врачи рекомендуют регулярно проводить обработки животных от эктопаразитов.

Узнать где находится ближайшая государственная ветеринарная клиника, и записаться на прием можно по телефону единого контактного центра государственной ветеринарной службы региона: 8 (495) 668-01-25.