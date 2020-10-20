РИАМО - 20 окт. В ноябре текущего года планируется завершить благоустройство территорий у станций Московских центральных диаметров Подольск и Баковка в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Всего в этом году в Московской области работы по благоустройству запланированы на территориях трех станций МЦД — Долгопрудная, Подольск и Баковка. 19 октября завершилось благоустройство территории у станции МЦД Долгопрудная.

«Каждый день диаметрами пользуются тысячи жителей Москвы и Подмосковья, ведь благодаря новому виду городского транспорта без пересадок можно проехать сквозь столицу и добраться до ближайших городов региона. Поэтому очень важно делать благоустройство территорий у станций максимально современным, комфортным и безопасным для жителей», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

У станции Подольск появится парковка возле Вокзальной площади, дома 10В. Общая площадь парковки составит 464,2 квадратных метра. Еще сделают новый тротуар по улицам Ульянова и Курской площадью 150 квадратных метров.

Кроме того, отремонтируют три тротуара общей площадью 1,8 тысячи квадратов — вдоль дороги по улице Железнодорожная, на остановке «Станция Подольск» и возле автостанции Подольск.

На территории станции Баковка в ходе запланированных работ по благоустройству появится парковка в районе Вокзального тупика общей площадью 414 квадратных метров, а также парковки вдоль частных землевладений на 242 квадратных метра. Еще будет сделан новый тротуар общей площадью 205 квадратных метров.