РИАМО - 20 окт. В Московской области провели мониторинги объектов общественного питания на соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, проверено свыше 400 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Только за два дня сразу в нескольких муниципалитетах мы проверили 466 предприятий – это рестораны, кафе, бары. К сожалению, в 11 из них выявлены нарушения», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Деятельность объектов, в которых выявлены нарушения, была приостановлена, а материалы по данным проверкам направлены в суд.

Мониторинги проводились в городских округах Ленинский, Богородский, Балашиха, Павловский Посад, Дзержинский, Истра, Одинцовский, Коломенский, Ступино, Домодедово. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в меры, действующие на территории Московской области для предотвращения роста заболеваемости Covid-19. С 17 октября в Подмосковье запрещены развлекательные мероприятия в ночное время(00:00-08:00) в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны).

Также с 21 октября в заведениях общепита гостям должны будут измерять температуру на входе бесконтактно. Людей, у которых выявят повышенную температуру тела, не будут пускать в заведения общественного питания.