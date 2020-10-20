РИАМО - 20 окт. Опрос жителей Подмосковья на предмет необходимости и возможного расположения в регионе электрозарядных станций для пользователей электромобилей начался 12 октября и продлится до 1 ноября включительно, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В адрес министерства уже поступило более 60 обращений, каждый из жителей получит обратную связь», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Более 40 новых станций планируется установить по желанию жителей Подмосковья уже в ближайший год. Чтобы зарядку поставили, к примеру, вблизи дома или работы необходимо перейти по ссылке и подробно заполнить форму, указав данные для обратной связи, а также адрес и координаты GPS, где владелец электромобиля хотел бы заряжать электромобиль.

Опрос по расположению в Подмосковье зарядных станций также можно найти на портале «Добродел». Он создан для удобства пользователей портала. Чтобы оставить заявку, достаточно заполнить форму на одном из сайтов.

«В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта», в Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Таким образом на сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять из более чем 250 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», - отметил Самарин.

Установка станций, как элемента доступности зарядной инфраструктуры, является важным шагом к популяризации экологически чистого транспорта. Владельцам электромобилей нет необходимости искать зарядные станции по своему маршруту движения, они могут зарядить свой электромобиль во дворах. В этом году список зарядных станций значительно расширится.

Увеличение количества электрозарядных станций напрямую связано с растущим спросом потребителей. Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит поэтапно, постоянно совершенствуются технические решения для удобства эксплуатации станций.