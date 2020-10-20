РИАМО - 20 окт. Несвоевременная оплата коммунальных услуг ведет не только к снижению их качества, но и к росту финансовой нагрузки на должника, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«По поручению администраций городских округов, ресурсоснабжающих и управляющих компаний единый расчетный центр ведет работу по сбору долгов за жилищно-коммунальные услуги. На середину октября задолженность жителей перед организациями ЖКХ, в чьих интересах работает МосОблЕИРЦ, составила порядка 5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

В этом году сотрудники центра уже обзвонили более 1 миллиона неплательщиков, а также направили почти 500 тысяч СМС-сообщений и 900 тысяч уведомлений и претензий, в которых напомнили о необходимости погасить долг.

Также в суды поступило 34 тысячи исковых заявлений о взыскании 1 миллиарда 333 миллионов рублей долгов за ЖКУ. В результате предупредительной и претензионно-исковой работы предприятиям и организациям сферы ЖКХ Московской области было возвращено более 965 миллионов рублей.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продолжают действовать меры поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. Однако наличие долга может стать основанием для приостановления или прекращения предоставления субсидии и выплаты компенсаций на оплату ЖКУ. Закон предусматривает и такие меры, как арест банковских счетов и имущества, запрет на выезд за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В этом году в связи с удовлетворенными исками МособлЕИРЦ около 3 тысяч должников региона не смогли выехать за границу. Также 930 человек получили запрет на регистрационные действия с автомобилем и недвижимостью.

Гражданам рекомендовали не накапливать неоплаченные счета, а в соответствии с законом регулярно и в полном объеме вносить плату за ЖКУ.