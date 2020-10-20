РИАМО - 20 окт. В Подмосковье продолжается реализация проекта, призванного оптимизировать межведомственное взаимодействие органов местного управления городских округов с Росреестром для повышения комфорта и качества в получении госуслуг населением, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В рамках тестового периода с июня 2020 года администрации городских округов будут самостоятельно направлять данные в Росреестер, если те связаны с дальнейшим внесем в базу Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Заявителю не нужно будет после получения результата в муниципальном образовании обращаться в Росреестр за внесением соответствующих данных в ЕГРН. Теперь граждане и предприниматели Подмосковья могут не беспокоиться о направлении сведений для учета в ЕГРН при получении некоторых услуг, что в условиях пандемии поможет избежать посещения публичных мест», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Таким образом, когда заявитель получит уведомление о том, что строительство, реконструкция жилого или садового дома завершена, администрация сможет направить его документы для постановки дома на регистрацию права и кадастровый учет, но это произойдет только в том случае, если стороны достигнут согласования.

«Такая же возможность будет в случае изменения характеристик объекта недвижимости - например, при отнесении земельного участка к определенной категории или изменении вида разрешенного использования в случае установления его соответствия классификатору», – добавила Адигамова.

Обратиться в упрощенном порядке можно за получением уведомления об окончании строительства или реконструкции дома и за получением актов ОМС, которые изменяют характеристики объекта недвижимости.

Тестовый период завершится в конце текущего года. Для обращения в администрации городских округов достаточно перейти по ссылке на портал РПГУ.