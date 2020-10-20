РИАМО - 20 окт. Цифра в 490 нарушений при проведении земляных работ, выявленных надзорным ведомством Московской области, появилась с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Ведомство следит за сроками проведения работ, наличием ордера и восстановлением благоустройства территории после окончания строительных, ремонтных, земляных и аварийных работ.

«С начала 2020 года при содействии инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 490 нарушений в сфере проведения земляных работ. Наибольшее количество было устранено в городских округах Одинцово и Красногорск (42 нарушения в каждом); Балашиха (24 нарушения); Раменский (23 нарушения); Солнечногорск и Люберцы (21 нарушение в каждом)», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наименьшее количество нарушений выявлено в Подольске, Коломенском и Луховицах (по 18 в каждом из названных), а также в городском округе Истра. Там, по подсчетам ведомства, обнаружено 17 нарушений.

Госадмтехнадзор Подмосковья следит за сферой проведений земляных работ строительными организациями.