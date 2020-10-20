РИАМО - 20 окт. С начала работы системы-112 на территории Московской области операторы приняли и обработали уже более 44 миллионов вызовов от жителей и гостей региона, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «Центр 112»

Систему-112 запустили в регионе 1 июня 2015 года.

«Ежедневно на номер 112 поступает более 29 тысяч вызовов. Операторы системы-112 Московской области принимают звонки в круглосуточном режиме и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на номер 112 поступает более 86% всех экстренных вызовов.

Обратиться на номер 112 можно разными способами: с помощью стационарного или мобильного телефона, через СМС, через программу видеосвязи Skype (имя абонента Help112mo (для людей с нарушениями слуха и речи)), посредством оборудования системы «Эра-Глонасс», с помощью мобильного приложения «112МО».