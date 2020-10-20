РИАМО - 20 окт. В городском округе Зарайск в 2020 году аграрии собрали рекордный за всю историю урожай зернобобовых — 130 тысяч тонн, сообщил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

«Для нас это год рекордный. Городской округ Зарайск – сельскохозяйственный район. У нас нет пустых полей, все поля вспаханы и засеяны. И в этом году мы собрали рекордный урожай. Мы подняли всю историю, посмотрели записи, узнали, какой урожай был много лет назад. Так вот, самый большой урожай в Зарайском районе, как он тогда назывался, был в 1917 году – 108 тысяч тонн зернобобовых. В этом году мы получили 130 тысяч тонн, очень сильно побив исторический рекорд», - сказал Петрущенко в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что порядка 27% урожая всей Московской области дал именно Зарайск. Осенью этого года местные сельхозпроизводители засеяли на 6 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Теперь перед ними стоит задача на следующий год побить собственный рекорд.

Все аграрии с апреля были в полях. Практически никто из них не заразился коронавирусом, все работали больше, чем когда-либо.