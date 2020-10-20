РИАМО - 20 окт. Количество классов в школах Подмосковья, закрытых на карантин, уменьшилось с 586 до 419, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Всего же в Московской области более 35 тысяч классов», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в классах, ушедших на карантин, обучение происходит в дистанционном формате.

«Это нормальная практика, ежегодно с наступлением сезона гриппа и ОРВИ в регионе ряд школ закрывается на карантин. Напомню, что по правилам, если 20% обучающихся заболело, то класс закрывается на карантин», - уточнила министр.

Образовательное учреждение закрывается полностью в том случае, если болеет 30% учащихся.